В Хабаровске «заминировавшего» школу подростка приговорили к 5 годам колонии

1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор школьнику из Хабаровска. Подростка обвиняли в участии в деятельности террористической организации и в ложном сообщении о готовящихся взрывах.
Как было установлено в суде, в 2024 году парень позвонил в городскую школу и сообщил о том, что в здании заложено взрывное устройство. В ходе расследования выяснилось, что в 2025 году он переписывался с представителем террористической организации и вступил в ее члены. В переписке он утверждал, что готов за вознаграждение оказывать содействие террористам.
«В дальнейшем в тот же период времени указанный гражданин, выполняя задание представителя террористической организации за денежное вознаграждение, отправил анонимные электронные письма органам государственной власти с заведомо ложными текстовыми сообщениями о готовящемся взрыве в здании администрации города Хабаровска», — сообщает 1-й Восточный окружной военный суд.
В процессе он полностью признал вину в содеянном.
Суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 30 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в воспитательной колонии.