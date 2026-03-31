63-летняя женщина погибла на пожаре в Воротынском округе

Смертельный пожар произошел в квартире трехэтажного жилого дома в рабочем поселке Воротынец 31 марта. Возгорание было ликвидировано на площади 12 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Во время разбора мусора на полу было обнаружено тело хозяйки. Наиболее вероятная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
«Проводится дальнейшая проверка. В тушении принимали участие 4 пожарных расчета», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек в Нижнем Новгороде.