Бывшего сотрудника нижегородской колонии обвиняют в получении взятки

Следственные органы установили, что в 2025 году обвиняемый получил от одного из заключенных денежные средства. Эта сумма была передана в качестве вознаграждения за незаконную доставку на территорию учреждения с особым режимом мобильных телефонов, зарядных устройств, гарнитур, sim-карт и продовольствия. Впоследствии эти предметы были переданы лицу, отбывающему наказание в исправительной колонии.