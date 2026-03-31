Бывшего сотрудника нижегородской колонии обвиняют в получении взятки

В Нижегородской области готовится судебное разбирательство в отношении экс-сотрудника пенитенциарного учреждения, которому инкриминируется совершение ряда служебных правонарушений. Об этом рассказали в прокуратуре Нижегородской области.
Прокуроры Лукояновского района утвердили материалы уголовного дела, касающегося бывшего начальника отряда воспитательного отдела ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Нижегородской области. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: получение крупной взятки должностным лицом (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ) и превышение служебных полномочий, совершенное из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ).
Следственные органы установили, что в 2025 году обвиняемый получил от одного из заключенных денежные средства. Эта сумма была передана в качестве вознаграждения за незаконную доставку на территорию учреждения с особым режимом мобильных телефонов, зарядных устройств, гарнитур, sim-карт и продовольствия. Впоследствии эти предметы были переданы лицу, отбывающему наказание в исправительной колонии.
Размер незаконно полученных денежных средств превысил 200 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
Параллельно с этим, в отношении лица, давшего взятку, также возбуждено и ведется расследование уголовного дела по пункту «б» части 4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (дача взятки должностному лицу в крупном размере).
