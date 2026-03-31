Уголовное дело возбуждено после смертельного пожара на Таганской

Смертельный пожар в Ленинском районе Нижнего Новгорода закончился уголовным делом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Пожар произошел утром 31 марта в квартире на улице Таганской. Огонь распространился на пять квадратных метров и уничтожил часть имущества. Исследуя место происшествия, пожарные обнаружили тела двоих человек — мужчины и женщины. Личности погибших устанавливаются.
Для установления причин произошедшего на месте работала следственно-оперативная группа. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». В настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза. Также специалисты проводят комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств трагедии.