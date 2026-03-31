Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбуждено после смертельного пожара на Таганской

В результате возгорания погибли мужчина и женщина.

Источник: Комсомольская правда

Смертельный пожар в Ленинском районе Нижнего Новгорода закончился уголовным делом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Пожар произошел утром 31 марта в квартире на улице Таганской. Огонь распространился на пять квадратных метров и уничтожил часть имущества. Исследуя место происшествия, пожарные обнаружили тела двоих человек — мужчины и женщины. Личности погибших устанавливаются.

Для установления причин произошедшего на месте работала следственно-оперативная группа. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». В настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза. Также специалисты проводят комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств трагедии.