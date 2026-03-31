В Таганроге бывшего инспектора ПДН осудили за передачу данных из баз МВД

Бывшего правоохранителя в Таганроге осудили за неправомерный доступ к информации.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за неправомерный доступ к компьютерной информации осудили бывшего инспектора подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Таганрогу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

По информации следствия, майор полиции, используя служебное положение, в интересах своей знакомой неоднократно получала доступ к ведомственным базам данных МВД. Полученные персональные данные она передавала знакомой, а та, в свою очередь, отправляла их своим родственникам, находящимся на территории Украины.

Таганрогским городским судом по части 3 статьи 272 УК РФ подсудимой назначили два года ограничения свободы.

