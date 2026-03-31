В Волжском «теневого» директора «Дианы тур» заочно приговорили к 7 годам колонии

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, Истанбулл Али — второй осужденный по делу о смертельном ДТП, которое произошло с автобусом перевозчика «Диана тур» ночью 24 декабря 2020 года на 247-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Скопинского района Рязанской области. Тогда водитель рейсового автобуса в состоянии «микросна», вызванного систематическим нарушением со стороны работодателя режима труда и отдыха, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием в кювет. В результате 4 человека погибли и 18 были ранены. Тяжелые травмы получили четверо пассажиров, в их числе 10-летний мальчик, перенесший затем ампутацию конечностей.