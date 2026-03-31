В Вороново подросток украл из сейфа знакомого €23 000 и купил восемь машин

В Вороново подросток украл из сейфа знакомого €23 000 и купил восемь автомобилей. Подробности сообщает Следственный комитет.
По информации следствия, в конце марта 2026 года 17-летний житель Вороново решился на преступление. Он пошел к дому своего 39-летнего знакомого, с которым ранее поддерживал дружеские отношения и помогал по хозяйству. Несовершеннолетний хорошо знал расположение комнат и привычки хозяина.
Кроме того, ему было известно, где мужчина оставляет ключи и хранит ценности. В день кражи дома никого не было. Подросток, воспользовавшись моментом, нашел спрятанные ключи и попал внутрь.
В одной из комнат находился сейф, о котором несовершеннолетний знал. Открыв его, он нашел более 23 000 евро.
«Большую часть похищенного он потратил на покупку восьми автомобилей, рассчитывая использовать их в личных целях. Однако одна из машин оказалась неисправной, и тогда он решил избавиться от нее путем поджога», — проинформировали в СК.
Мужчина, вернувшись домой, заметил пропажу. Он сразу понял, что кражу совершил человек, который знал обстановку в квартире. Белорус обратился в милицию. Сотрудники смогли оперативно установить круг лиц, которые могли знать о расположении ценностей, и вышли на след подростка.
«В ходе осмотра мест, на которые указал фигурант, следователи изъяли 1500 евро и более 8 тысяч рублей — те средства, которые юноша не успел потратить на свою “роскошную жизнь”, — рассказали в ведомстве.
В момент допроса несовершеннолетний признал вину. Он также заявил, что возвращать деньги владельцу он не собирался. Фигурант признался, что давно обратил внимание на сейф и был уверен, что внутри хранится значительная сумма денег, так как потерпевший хорошо зарабатывает.
Изучение личности показало, что подросток живет с семьей и является учащимся одного из колледжей Гродно. В отношении него было заведено уголовное дело по части 4 статьи 205 Уголовного кодекса — кража, совершенная в особо крупном размере. Он заключен под стражу.
