В Волгограде заочно осудили организатора смертельных пассажирских перевозок

Волжский городской суд Волгоградской области вынес заочный приговор одному из руководителей компании «Диана тур» за оказание небезопасных услуг по перевозке пассажиров, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Речь идет об Истанбуллу Али, которого признали виновным в организации ДТП, унесшего жизни четырех человек.
Как установило следствие, Налча Махир, уже осужденный по этому делу, предложил своему знакомому Истанбуллу Али заняться незаконными перевозками пассажиров. Они хотели получать максимальную прибыль, избегая при этом ответственности за возможные нарушения.
Для конспирации своей деятельности они уговорили знакомого Лазарева В. зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Лазарев, не зная о преступных планах, 20 сентября 2011 года получил лицензию и начал легально оказывать услуги по междугородним перевозкам. В результате таких нарушений, в ночь на 24 декабря 2020 года на 247-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Рязанской области водитель рейсового автобуса уснул за рулем. Автобус выехал на встречную полосу, врезался в ограждение и опрокинулся в кювет.
В этой страшной аварии погибли четыре человека. Четыре пассажира, включая несовершеннолетнего, получили тяжелые травмы. Еще 18 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.
С февраля 2024 года Истанбуллу Али находится в международном розыске и до сих пор не экстрадирован в Россию. Суд рассмотрел дело в его отсутствие. Ему назначили 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и запретили заниматься организацией пассажирских перевозок на 3 года. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших.