Под Симферополем горели шесть машин и дом

Дом и шесть автомобилей горели в Симферопольском районе Крыма.

Источник: кадр видео пресс-службы ГУ МЧС по РК

Во вторник, 31 марта, в Симферопольском районе Крыма горели хозпостройки, дом и шесть автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Инцидент произошел в Трудовском сельском поселении. В СНТ «Мечта» загорелась хозяйственная постройка. Пламя распространилось на шесть автомобилей и дом. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте происшествия работали 24 человека и девять единиц техники.

«На месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория МЧС России для установления причины пожара», — говорится в сообщении.

