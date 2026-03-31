В Минске милиция задержала студента, который хотел впечатлить своих друзей

В Минске студент захотел впечатлить своих друзей и стал фигурантом уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция задержала студента, который хотел впечатлить своих друзей. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась заведующая одним из магазинов Минска. Женщина сообщила, что неизвестный разбил стеклянную дверь.

Сотрудниками Заводского РУВД по подозрению в совершении хулиганских действий был задержан 18-летний студент одного из минских вузов.

Задержанный сказал, что гулял с друзьями по магазину и подобным образом пытался произвести на них впечатление.

«Представители торгового объекта оценили ущерб почти в 1000 рублей, возмещать его будет фигурант», — сообщили в милиции.

Заведено уголовное дело за хулиганство.

