В Минске милиция задержала студента, который хотел впечатлить своих друзей. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратилась заведующая одним из магазинов Минска. Женщина сообщила, что неизвестный разбил стеклянную дверь.
Сотрудниками Заводского РУВД по подозрению в совершении хулиганских действий был задержан 18-летний студент одного из минских вузов.
Задержанный сказал, что гулял с друзьями по магазину и подобным образом пытался произвести на них впечатление.
«Представители торгового объекта оценили ущерб почти в 1000 рублей, возмещать его будет фигурант», — сообщили в милиции.
Заведено уголовное дело за хулиганство.
Тем временем в Вороново подросток украл из сейфа знакомого €23 000 и купил восемь машин.
Ранее минчанин услышал разговор пенсионерки на улице и позвонил в милицию.
А еще судэксперты помогли белоруске установить родство ребенка с умершим за две недели до его рождения отцом: «В официальном браке пара не состояла».