Экс-замгубернатора Курской области заявил, что ему стыдно смотреть людям в глаза

«Уважаемый суд, я виноват. Мне действительно стыдно смотреть людям в глаза, потому что я подвел службу, тех, кто мне доверял, подвел свою семью», — сказал Дедов.
Ранее прокурор в ходе прений сторон запросил для бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 млн рублей по делу о двух эпизодах взятки.
По версии следствия, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов совместно с экс-замгубернатора Алексеем Дедовым получили взятку в размере более 12,9 млн рублей за совершение входивших в их служебные полномочия действий, а также за способствование таковым в интересах компаний «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2 000». Кроме того, фигуранты получили взятку в размере 8 млн рублей за совершение аналогичных действий в интересах компании «КТК сервис», аффилированной с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым. По их указанию должностными лицами Корпорации развития Курской области заключен договор подряда на строительство фортификационных сооружений на территории региона на сумму свыше 192 млн рублей.