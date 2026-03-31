Экс-замгубернатора Курской области заявил, что ему стыдно смотреть людям в глаза

По версии следствия, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов совместно с экс-замгубернатора Алексеем Дедовым получили взятку в размере более 12,9 млн рублей за совершение входивших в их служебные полномочия действий, а также за способствование таковым в интересах компаний «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2 000». Кроме того, фигуранты получили взятку в размере 8 млн рублей за совершение аналогичных действий в интересах компании «КТК сервис», аффилированной с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым. По их указанию должностными лицами Корпорации развития Курской области заключен договор подряда на строительство фортификационных сооружений на территории региона на сумму свыше 192 млн рублей.