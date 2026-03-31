В Воронежской области за 2025 год ущерб в результате коррупции составил 827 млн рублей

В прокуратуре Воронежской области озвучили статистику по коррупционным преступлениям в регионе за 2025 год. Что выяснилось: 10,2% из них совершают правоохранители, 6,5% — представители госпредприятий, 5% — работники образования и здравоохранения.
По закрытым уголовным делам ущерб, причиненный коррупционными преступлениями, составил 827 млн рублей. На стадии предварительного следствия возмещено 419 млн рублей. На имущество обвиняемых наложили арест на сумму 86 млн рублей. 64 виновных осудили к лишению свободы, девять человек — к принудительным работам, 103 виновных — оштрафовали.
— В 2025 году прокуроры направили в суды 24 иска о возмещении ущерба, причиненного коррупционными преступлениями. Общая сумма заявленных требований составила 48 млн рублей, — сообщили в прокуратуре Воронежской области. — Выросло число судебных решений о конфискации имущества, полученного в результате коррупции.