В Финляндии обнаружили беспилотник на льду пограничного с Россией озера

«Пограничная охрана утром 31 марта обнаружила беспилотный летательный аппарат на льду озера Пюхяярви в Париккале», — говорится в сообщении на сайте погранохраны.
Озеро Пюхяярви в Париккале расположено на границе между Финляндией и Россией.
Погранохрана также сообщила, что пограничный отряд Северной Карелии оцепил район, ситуация не представляет опасности для окружающих. Пограничники уточнили, что расследованием инцидента занимается полиция. Принадлежность дрона и другие подробности в сообщении не приводятся.
Власти Финляндии ранее сообщили, что 29 марта два дрона упали недалеко от Коуволы, один из них идентифицирован как украинский Ан-196. Финская полиция заявила в понедельник, что обезвредила один из БПЛА, к нему был прикреплен неразорвавшийся боеприпас.