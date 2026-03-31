В Финляндии обнаружили беспилотник на льду пограничного с Россией озера

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Финская погранохрана сообщила об обнаружении беспилотника на льду пограничного с Россией озера.

Источник: © РИА Новости

«Пограничная охрана утром 31 марта обнаружила беспилотный летательный аппарат на льду озера Пюхяярви в Париккале», — говорится в сообщении на сайте погранохраны.

Озеро Пюхяярви в Париккале расположено на границе между Финляндией и Россией.

Погранохрана также сообщила, что пограничный отряд Северной Карелии оцепил район, ситуация не представляет опасности для окружающих. Пограничники уточнили, что расследованием инцидента занимается полиция. Принадлежность дрона и другие подробности в сообщении не приводятся.

Власти Финляндии ранее сообщили, что 29 марта два дрона упали недалеко от Коуволы, один из них идентифицирован как украинский Ан-196. Финская полиция заявила в понедельник, что обезвредила один из БПЛА, к нему был прикреплен неразорвавшийся боеприпас.

