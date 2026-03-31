В Екатеринбурге жильцы пятиэтажки потушили пожар до приезда спасателей

Ранним утром 31 марта в Екатеринбурге на улице Братская произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Пламя охватило площадь в один квадратный метр. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
— Повреждена внутренняя отделка в квартире, расположенной на пятом этаже муниципального жилого дома, — уточнили в региональном ведомстве.
До прибытия пожарных из задымленного здания самостоятельно вышли пять человек, в том числе два ребенка. Возгорание потушили местные жители.
Сигнал о пожаре спасателям поступил в 07:19. На вызов отреагировали три единицы техники и десять сотрудников МЧС.
