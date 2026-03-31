В Приднестровье мать и двое детей отравились угарным загом: Их спасла знакомая, забеспокоившись, что никто не отвечает на звонки

ЧП произошло в селе Малаешты Григориопольского района вечером 30 марта, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. В доме находились мать и двое детей 10 и 11 лет. Их знакомая забеспокоилась, когда женщина не ответила на звонок, и пошла проверить. Всех троих она обнаружила без сознания и вызвала скорую помощь.
На место выехали сотрудники газовой службы и инспектор Госпожнадзора. Отопительный котёл работал с нарушениями: была перекрыта подача воздуха в камеру сгорания, отсутствовала вентиляция. Угарный газ оставался в помещении.
Пострадавшая женщина в реанимации Григориопольской ЦРБ, дети в Республиканском центре матери и ребёнка.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
