11 человек эвакуировали при пожаре в поселке Мостоотряд в Нижнем Новгороде

В результате возгорания никто не пострадал.

Пожар произошел в одном из домов поселка Мостоотряд в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Огонь распространился на 15 квадратных метров. В пожаре была уничтожена часть имущества, находящегося в квартире. Также сгорели деревянные окна и внешняя отделка дома.

Для ликвидации пожара потребовалась помощь семи боевых расчетов. Звенья газодымозащитной службы эвакуировали из подъезда 11 человек, включая троих детей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В настоящее время специалисты разбираются в причинах произошедшего.