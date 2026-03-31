В Ростове жителя Запорожской области осудили за подготовку к теракту

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Запорожской области, обвиняемому в подготовке подрыва железнодорожного переезда и здания военного комиссариата. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.
По данным следствия, в 2024 году мужчина примкнул к террористическому сообществу, созданному украинскими вооруженными формированиями. В его составе он прошел обучение, получил навыки обращения со взрывчаткой и самодельными взрывными устройствами. Впоследствии он приобрел компоненты для изготовления СВУ, которое планировал применить для подрыва железнодорожного полотна между станциями Большой Токмак и Молочанск Запорожской области.
Экстремиста задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Южному военному округу.
Подсудимому назначили 20 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также штраф в 800 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
