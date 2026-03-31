Что известно о ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» в Татарстане

31 марта на крупном промышленном предприятии в Татарстане произошла авария, повлекшая за собой человеческие жертвы. Мы собрали всю подтвержденную информацию о ЧП.
По информации Правительства Республики Татарстан, на предприятии произошел сбой оборудования с последующим возгоранием, в результате которого два человека погибли и восемь были госпитализированы. Еще 64 пострадавшим с травмами легкой степени тяжести помощь была оказана на месте. В городе введен режим повышенной готовности медслужб: работают 19 бригад, привлечены вертолет санавиации и специалисты республиканской клинической больницы.
Пожар локализован, в его тушении задействованы более 150 спасателей и 54 единицы техники МЧС. По поручению главы республики на место вылетел премьер-министр Алексей Песошин. Экологические службы не выявили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.
Все массовые, культурные и спортивные мероприятия в Нижнекамске на сегодняшний вечер отменены.
Следственное управление СК России по Республике Татарстан сообщает о возбуждении уголовного дела по факту нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. На территории предприятия работают криминалисты, изымаются улики, допрашиваются свидетели из числа сотрудников завода, и назначен комплекс судебных экспертиз.
Прокуратура Татарстана организовала собственную проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство намерено дать правовую оценку соблюдению норм безопасности на производстве. Действия правоохранителей на месте координирует прокурор Нижнекамска Ильнур Гаянов.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев дополнил картину происшествия, уточнив, что большинство травм у пострадавших — это порезы от выбитых стекол и ушибы. В некоторых домах города ударной волной выбиты окна и повреждены оконные рамы, и уже начат прием заявок от владельцев поврежденного жилья. Для родственников работников «Нижнекамскнефтехима» будет работать круглосуточная горячая линия.