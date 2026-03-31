Что известно о ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» в Татарстане

По информации Правительства Республики Татарстан, на предприятии произошел сбой оборудования с последующим возгоранием, в результате которого два человека погибли и восемь были госпитализированы. Еще 64 пострадавшим с травмами легкой степени тяжести помощь была оказана на месте. В городе введен режим повышенной готовности медслужб: работают 19 бригад, привлечены вертолет санавиации и специалисты республиканской клинической больницы.