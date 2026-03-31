В Воронеже экс-начальник отдела по борьбе с коррупцией получил 2,5 года колонии за мошенничество

2,5 года колонии получил бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией регионального ГУ МВД России за мошенничество в особо крупном размере.
Преступный инцидент раскрыли в 2024 году. К высокопоставленному полицейскому обратился фигурант уголовного дела, который занимался незаконной банковской деятельностью. Он попросил помочь минимизировать размер наказания в суде членам организованной преступной группы. Правоохранитель заверил, что в силу должности.
сможет повлиять на принятие такого решения и оценил свои «услуги» в 2 млн рублей. Деньги ему передали в Рамонском районе.
— Суд назначил виновному 2,5 года колонии общего режима. Также его лишили права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.