В Москве подросток поджег автозаправку из-за угроз аферистов

В Москве сотрудники полиции по горячим следам задержали подростка 2010 года рождения, устроившего пожар на автозаправочной станции. На преступление школьник пошел из-за угроз расправой над его родными, которые поступили от анонима в мессенджере, сообщает пресс-центр МВД России.
На заправке по улице Космонавта Волкова школьник облил бензоколонку горючим, устроил пожар и скрылся. Огонь быстро потушили, и легкие ожоги получил только сам поджигатель. Выйти на след и задержать подозреваемого оперативникам уголовного розыска удалось всего за четыре часа.
«По имеющейся информации, он совершил противоправное деяние под влиянием неизвестного, который связался с ним в мессенджере и угрожал расправой членам его семьи», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время все собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
В связи с участившимися случаями вовлечения молодежи в преступления в МВД настоятельно призывают граждан не выполнять никаких указаний от телефонных и интернет-анонимов. Если незнакомцы пытаются склонить вас к действиям, похожим на диверсию или теракт, необходимо немедленно обращаться в правоохранительные органы.