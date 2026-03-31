В Москве подросток поджег автозаправку из-за угроз аферистов

В Москве полиция задержала подростка, устроившего поджог на автозаправочной станции в районе Коптево. Предварительно установлено, что школьник действовал под давлением аферистов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Москве сотрудники полиции по горячим следам задержали подростка 2010 года рождения, устроившего пожар на автозаправочной станции. На преступление школьник пошел из-за угроз расправой над его родными, которые поступили от анонима в мессенджере, сообщает пресс-центр МВД России.

На заправке по улице Космонавта Волкова школьник облил бензоколонку горючим, устроил пожар и скрылся. Огонь быстро потушили, и легкие ожоги получил только сам поджигатель. Выйти на след и задержать подозреваемого оперативникам уголовного розыска удалось всего за четыре часа.

«По имеющейся информации, он совершил противоправное деяние под влиянием неизвестного, который связался с ним в мессенджере и угрожал расправой членам его семьи», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время все собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

В связи с участившимися случаями вовлечения молодежи в преступления в МВД настоятельно призывают граждан не выполнять никаких указаний от телефонных и интернет-анонимов. Если незнакомцы пытаются склонить вас к действиям, похожим на диверсию или теракт, необходимо немедленно обращаться в правоохранительные органы.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше