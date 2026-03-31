Жителя Каменска-Шахтинского арестовали после смерти 76-летней женщины

Проник в дом и напал на хозяйку: на Дону выясняют обстоятельства гибели пожилой женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском 76-летняя женщина оказалась жертвой нападения и скончалась от серьезных травм. Подозреваемого — 44-летнего местного жителя — уже задержали и взяли под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, ночью 28 марта 2026 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения проник в чужой дом. В помещении «на почве личных неприязненных отношений» он нанес хозяйке удары в грудь. Женщина после этого умерла на месте.

Задержанному предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Место происшествия уже осмотрели, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемого взяли под стражу. Расследование продолжается.

