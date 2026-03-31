Жителя Каменска-Шахтинского арестовали после смерти 76-летней женщины

В Каменске-Шахтинском 76-летняя женщина оказалась жертвой нападения и скончалась от серьезных травм. Подозреваемого — 44-летнего местного жителя — уже задержали и взяли под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.