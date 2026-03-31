Жительница Воронежа заработала 170 тыс руб в криптовалюте на «закладке» наркотиков

— Обвиняемая систематически обменивала цифровые финансовые активы на рубли. По данным следствия, общая сумма легализованного криминального дохода составила более 170 тысяч рублей. Сейчас женщина под домашним арестом, ее обвиняют по двум статьям — сбыт наркотиков и легализация средств, полученных преступным путем. Следствие продолжается, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.