Жительница Воронежа заработала 170 тыс руб в криптовалюте на «закладке» наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД России поймали жительницу Воронежа на легализации средств, полученных преступным путем.
40-летняя женщина с июля по октябрь 2025 года состояла в организованной группе, члены которой работали «закладчиками» наркотиков для интернет-магазина. За реализацию запрещенных веществ женщина получала вознаграждение в криптовалюте от анонимного куратора.
— Обвиняемая систематически обменивала цифровые финансовые активы на рубли. По данным следствия, общая сумма легализованного криминального дохода составила более 170 тысяч рублей. Сейчас женщина под домашним арестом, ее обвиняют по двум статьям — сбыт наркотиков и легализация средств, полученных преступным путем. Следствие продолжается, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.