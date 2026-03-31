В Уфе загорелась квартира на улице Кирова: первые подробности.

В Уфе на улице Кирова, 47/1 горит трехкомнатная квартира на пятом этаже многоквартирного дома.
Видео пожара передали «Башинформу» очевидцы. Судя по видео, очаг возгорания находится на 3-м этаже, дым достиг пятого.
«Три пожарные машины были, скорая тоже приезжала, но пострадавших, кажется, нет. Прямо пламя не было видно, только дым и копоть», — рассказали очевидцы.
По словам соседей, пожар произошел в квартире семьи слабовидящих родителей с двумя маленькими детьми. По предварительным данным, после пожара глава семьи лежал в коридоре без сознания, детей вынесли на руках.
Информация уточняется.