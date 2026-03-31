СМИ: вице-губернатор Саратовской области Михаил Исаев госпитализирован после ДТП

В ночь на 31 марта вице-губернатор Саратовской области Михаил Исаев был госпитализирован после ДТП. По сообщениям СМИ, его автомобиль Chery Tiggo врезался в припаркованный Ford Focus.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В ночь на 31 марта вице-губернатор Саратовской области Михаил Исаев попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщают РЕН ТВ и телеграм-канал «112».

По предварительным данным источников, Исаев на своем Chery Tiggo не справился с управлением и врезался в припаркованный Ford Focus.

Пострадавшего чиновника с травмами доставили в ближайшую больницу.

Как передает RTVI, в ГУ МВД региона подтвердили только факт аварии, не называя имени водителя.

«31 марта, около 00:20, напротив дома 9 по ул. Исаева 52-летний водитель, управляя автомобилем Chery Tiggo, не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный Ford Focus. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Chery Tiggo госпитализирован в лечебное учреждение с различными травмами. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в заявлении ведомства.