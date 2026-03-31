Семьям погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» выплатят по три миллиона рублей

Количество погибших при возгорании на «Нижнекамскнефтехиме» достигло трех человек. Еще 72 человека получили травмы разной степени тяжести. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев ранее сообщил, что к тушению пламени привлекли службы оперативного реагирования, а сотрудники предприятия, не участвующие в ликвидации происшествия, были перемещены на безопасное расстояние.