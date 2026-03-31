Семьям погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» выплатят по три миллиона рублей

Страхования компания «Согаз» выплатит по три миллиона рублей семьям погибших при пожаре на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе страховщика.
— «Согаз» готов выполнить свои обязательства по выплате возмещения пострадавшим в результате происшествия на заводе «Нижнекамскнефтехим», — передает сообщение компании ТАСС.
Количество погибших при возгорании на «Нижнекамскнефтехиме» достигло трех человек. Еще 72 человека получили травмы разной степени тяжести. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев ранее сообщил, что к тушению пламени привлекли службы оперативного реагирования, а сотрудники предприятия, не участвующие в ликвидации происшествия, были перемещены на безопасное расстояние.