58-летний мужчина пострадал в ДТП с «перевертышем» на трассе М‑12

Сегодня, 31 марта, в Нижегородской области автомобилист пострадал в аварии с «перевертышем». Об этом сообщает УГИБДД по региону.
Примерно в 16:20 на 472 километре трассы М-12 «Восток» произошло серьезное ДТП. 58-летний мужчина, управляя легковым автомобилем, двигался в сторону Казани. Однако из-за превышения допустимой скорости движения водитель потерял контроль и врезался в ограждение.
После столкновения машина пострадавшего съехала в кювет и перевернулась. С полученными травмами его госпитализировали в больницу им. Владимирского для дальнейшего оказания медпомощи.
В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.
