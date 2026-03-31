58-летний мужчина пострадал в ДТП с «перевертышем» на трассе М‑12

Пострадавшего госпитализировали в больницу им. Владимирского.

Источник: Нижегородская правда

Сегодня, 31 марта, в Нижегородской области автомобилист пострадал в аварии с «перевертышем». Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Примерно в 16:20 на 472 километре трассы М-12 «Восток» произошло серьезное ДТП. 58-летний мужчина, управляя легковым автомобилем, двигался в сторону Казани. Однако из-за превышения допустимой скорости движения водитель потерял контроль и врезался в ограждение.

После столкновения машина пострадавшего съехала в кювет и перевернулась. С полученными травмами его госпитализировали в больницу им. Владимирского для дальнейшего оказания медпомощи.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что отечественная легковушка перевернулась на трассе М‑12.