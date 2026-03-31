Молодая мама вышла за детской присыпкой и больше не вернулась домой: ее замерзшее тело нашли спустя два месяца

В Татарстане нашли тело молодой мамы, которая пропала еще в феврале после того, как вышла из дома в аптеку за детской присыпкой. Об этом сообщает «КП — Казань».
30-летняя женщина ушла из квартиры утром 9 февраля. В аптеке на улице Ленинградская она купила присыпку. Фармацевт рассказала, что покупательница выглядела подавленной и призналась, что не хочет возвращаться домой, добавив, что у нее недавно умерла мама.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как после аптеки женщина сначала пошла в одну сторону, но затем передумала и направилась в другую. Позже выяснилось, что она села в автобус до Зеленодольска, но до города не доехала. Ее замерзшее тело обнаружили за остановкой поселка Айша. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет.
Одной из версий случившегося называют послеродовую депрессию. Незадолго до своего исчезновения женщина делилась в социальных сетях, что считает себя плохой мамой и ей не хватает сил ни на что. Муж погибшей эту версию отвергает, настаивая, что жена очень любила их новорожденную дочь. Похороны молодой женщины состоятся 1 апреля.
