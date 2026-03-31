Стала известна сумма компенсации родным погибших из-за ЧП на «Нижнекамскнефтехиме»

«Согаз» выплатит родным погибших при ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» по 3 млн рублей.

Родственники погибших в результате пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим» получат по три миллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу страховой компании «Согаз».

«“Согаз” готов выполнить свои обязательства по выплате возмещения пострадавшим в результате происшествия на заводе “Нижнекамскнефтехим” в республике Татарстан», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте размер выплаты составляет 3 млн рублей. Эту сумму выплачивают в пользу иждивенцев, а при их отсутствии — близким родственникам погибшего, отметили в пресс-службе.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что число погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» в Татарстане выросло до трех человек. Еще 72 получили травмы. При этом оставалась неизвестной судьба шести человек, которые находились на территории предприятия в момент ЧП.