Три моста затопило в Нижегородской области в результате паводка

В Нижегородской области затопило 3 низководных автомобильных моста 31 марта. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
Два затопления произошло в Семеновском округе. Пострадали мосты через реку Керженец у ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям “Юный нижегородец”. Поселку Керженец ничего не угрожает. Жилые дома находятся вне зоны затопления. Местных жителей эвакуировать не планируют. Автомобилистам рекомендуют воспользоваться объездной дорогой через деревню Олониха. Также действует понтонный пешеходный мост.
На Бору затопило мост через Линду в 1 км от деревни Остеево. Эвакуация также не требуется. Уточняется, что автомобильное сообщение с деревнями Доенки и Быково не нарушены. Имеется объездная дорога Тарасиха-Доенки. Также действует круглосуточная лодочная переправа.
Ранее сообщалось, что нижегородцы жалуются на подтопления из-за паводка.