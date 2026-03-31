Три моста затопило в Нижегородской области в результате паводка

На Бору затопило мост через Линду в 1 км от деревни Остеево. Эвакуация также не требуется. Уточняется, что автомобильное сообщение с деревнями Доенки и Быково не нарушены. Имеется объездная дорога Тарасиха-Доенки. Также действует круглосуточная лодочная переправа.