Мошенники начали предлагать россиянам «срочное» оформление загранпаспортов

Они запрашивают у человека сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также требуют полную предоплату. Взамен аферисты обещают оформить паспорт за три дня без очереди и гарантируют получение визы в любую страну. На самом деле после получения документов мошенники используют их для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов на имя жертвы. Затем они осуществляют незаконные транзакции, включая хищение и вывод украденных средств. Сама жертва при этом может даже не знать, что на её имя зарегистрированы сомнительные счета.