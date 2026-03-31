Мужчина в Москве разбил стекло автобуса, когда вышел не на той остановке

Житель Москвы разбил стекло уезжавшего автобуса из-за того, что вышел не на своей остановке. Об этом во вторник, 31 марта, сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.
Инцидент произошел на одной из автобусных остановок на улице Лобачевского на западе Москвы. Мужчина бросил пакет в сторону уезжавшего автобуса, разбил стекло и скрылся.
Позже его нашли, им оказался 41-летний приезжий мужчина. В полиции он объяснил, что вышел не на своей остановке. Когда он попытался вернуться в автобус, водитель уже тронулся. В итоге мужчина разозлился и бросил пакет с бутылкой вслед.
В отношении него возбудили уголовное дело о вандализме, говорится в публикации.
Осенью 2024 года таксист разбил окно в пассажирском автобусе и нанес несколько ударов водителю в Москве. Злоумышленник попытался скрыться, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов.