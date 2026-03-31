Появились фото с места мощного пожара в автосервисе на Хрустальной улице. Крупный пожар произошел 31 марта в 17:37 в Невском районе Петербурга. Огонь охватил автосервис, занимающий площадь 20 на 30 метров. В 17:47 пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС, к 18:06 пожару был присвоен номер 2. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
— Благодаря оперативным действиям пожарных расчетов, в 18:58 огонь был локализован, а номер 2 был отменен. В 19:44 ликвидировано открытое горение, номер 1БИС снят. Однако работы по ликвидации последствий пожара продолжаются по номеру 1, — отметили в пресс-службе ведомства.
На данный момент нет информации о пострадавших. Для тушения пожара от МЧС задействованы 12 единиц техники и 48 пожарных.
Напомним, что столб черного дыма увидели петербуржцы не только в Невском районе.