Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На реке в Пермском крае спасли двоих мужчин вечером 31 марта

Спасатели добирались до рыбаков с помощью надувной лодки.

Два рыбака спасены на реке в Пермском крае 31 марта, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация поступила в 19:30. На место выехали шесть сотрудников пожарно-спасательной части 84.

«На акваторию реки Перемка в деревне Сосновка Нытвенского муниципального округа, в 200 метрах от берега со льда спасены двое мужчин», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Для спасения рыбаков использовали надувную резиновую лодку.

Напомним, в Пермском крае установилась аномально тёплая погода. С 30 марта началось половодье на реках. Выходить на лёд сейчас очень опасно.

