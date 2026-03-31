На реке в Пермском крае спасли двоих мужчин вечером 31 марта

Два рыбака спасены на реке в Пермском крае 31 марта, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Информация поступила в 19:30. На место выехали шесть сотрудников пожарно-спасательной части 84.
«На акваторию реки Перемка в деревне Сосновка Нытвенского муниципального округа, в 200 метрах от берега со льда спасены двое мужчин», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Для спасения рыбаков использовали надувную резиновую лодку.
Напомним, в Пермском крае установилась аномально тёплая погода. С 30 марта началось половодье на реках. Выходить на лёд сейчас очень опасно.
Напомним, на Мулянке в Пермском крае спасатели помогли провалившейся 14-летней девочке.