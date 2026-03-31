Коллекционера из Воронежа оштрафовали на 100 тыс руб за попытку отправить за рубеж нагрудные значки

Воронежские таможенники задержали на почте 12 нагрудных знаков стоимостью 200 тыс руб.

Источник: Комсомольская правда

Воронежский коллекционер пытался незаконно переправить за рубеж нагрудные знаки стоимостью 200 тыс рублей, которые представляют культурную ценность. Таможенники задержали в одном из воронежских почтовых отделений посылку, в которой 12 нагрудных знаков «отличников военных профессий (специальностей)» и одно удостоверение к награде. 40-летний коллекционер не предпринял действий для оформления необходимого разрешения на вывоз данных предметов. А при таможенном декларировании мужчина указал недостоверные сведения о характере отправляемого товара, классифицировав его как «бижутерию».

По приговору Ленинского райсуда Воронежа имущество конфисковали, а самого коллекционера оштрафовали на 100 тыс рублей.

— Предметы, возраст которых превышает 50 лет, эксперты оценили более чем в 200 тыс рублей, однако их историческая, художественная и научная ценности намного важнее. Теперь они справедливо займут свое место в музее, где будут доступны широкому кругу лиц, — отметил начальник Воронежской таможни Геннадий Толочко.

Ценности передали минкульту.