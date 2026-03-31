Коллекционера из Воронежа оштрафовали на 100 тыс руб за попытку отправить за рубеж нагрудные значки

Воронежский коллекционер пытался незаконно переправить за рубеж нагрудные знаки стоимостью 200 тыс рублей, которые представляют культурную ценность. Таможенники задержали в одном из воронежских почтовых отделений посылку, в которой 12 нагрудных знаков «отличников военных профессий (специальностей)» и одно удостоверение к награде. 40-летний коллекционер не предпринял действий для оформления необходимого разрешения на вывоз данных предметов. А при таможенном декларировании мужчина указал недостоверные сведения о характере отправляемого товара, классифицировав его как «бижутерию».