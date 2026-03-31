Рицин вместо ботулотоксина: Прокуратура меняет версию гибели семьи в Италии

В конце декабря прокуратура центрального региона Молизе инициировала уголовное расследование и зарегистрировала пятерых медицинских работников в качестве подозреваемых. Это произошло после трагической гибели женщины и её 15-летней дочери, предположительно, вследствие тяжёлого пищевого отравления, полученного после ужина в канун Рождества. Пострадавшие скончались в больнице Кампобассо, куда они были доставлены после третьего обращения за медицинской помощью. Отец семейства был госпитализирован в Риме.