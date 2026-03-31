СК завёл дело из-за смерти пациентки после липосакции в Москве

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже начали проверку всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины гибели назначат судебно-медицинскую экспертизу. Параллельно свою проверку проводит Росздравнадзор.
Напомним, что женщина, которая умерла в московской частной косметологической клинике, хотела сделать липосакцию. После введения анестезирующего препарата её состояние внезапно ухудшилось. Клиника уже давно имела сомнительную репутацию. Посетители неоднократно жаловались на непрофессионализм персонала, грубое отношение и неряшливый внешний вид сотрудников.
