СК завёл дело из-за смерти пациентки после липосакции в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело после смерти пациентки в частной косметологической клинике. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.

Источник: Life.ru

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже начали проверку всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины гибели назначат судебно-медицинскую экспертизу. Параллельно свою проверку проводит Росздравнадзор.

Напомним, что женщина, которая умерла в московской частной косметологической клинике, хотела сделать липосакцию. После введения анестезирующего препарата её состояние внезапно ухудшилось. Клиника уже давно имела сомнительную репутацию. Посетители неоднократно жаловались на непрофессионализм персонала, грубое отношение и неряшливый внешний вид сотрудников.

