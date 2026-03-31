В Нигерии похоронили убитых боевиками христиан

Из-за угрозы новых нападений похороны пришлось отложить — обстановка в районе оставалась небезопасной. После трагедии более 300 человек лишились крова и были вынуждены ночевать под открытым небом, скрываясь от возможных атак. Для пострадавших организовали временное жилье и закупили матрасы.
«Эта помощь спасла жизни раненых и вселила надежду в отчаявшихся», — отметил настоятель общины архимандрит Нифонт.
Напомним, что в Африке экстремисты впервые убили прихожан Русской православной церкви. Индидент произошёл 6 марта. Боевики атаковали христианский посёлок. Выжившие спасались бегством.
