Очередной любитель дрифта на дороге попался в Волжском благодаря камерам

Автомобилист ухитрился нарушить сразу три пункта правил дорожного движения, а при проверке обстоятельств оказалось, что он еще и неплательщик штрафов.

Благодаря съемкам очевидцев сотрудники полиции разыскали очередного любителя использовать управляемый занос на дорогах общего пользования, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Оперативники разыскали нарушителя. Им оказался 24-летний житель региона. Мужчина признал, что совершил опасный маневр, несший угрозу другому водителю и ему самому. При этом, автомобилист пообещал, что больше так делать не будет.

В отношении лихача нашли нарушения сразу трех пунктов ПДД. А при проверке данных оказалось, что он не уплатил ранее наложенные штрафы, за что на него составили еще восемь административных дел.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как на дрифте на площади Дзержинского попался еще один автолюбитель.