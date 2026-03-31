Очередной любитель дрифта на дороге попался в Волжском благодаря камерам

Благодаря съемкам очевидцев сотрудники полиции разыскали очередного любителя использовать управляемый занос на дорогах общего пользования, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
Оперативники разыскали нарушителя. Им оказался 24-летний житель региона. Мужчина признал, что совершил опасный маневр, несший угрозу другому водителю и ему самому. При этом, автомобилист пообещал, что больше так делать не будет.
В отношении лихача нашли нарушения сразу трех пунктов ПДД. А при проверке данных оказалось, что он не уплатил ранее наложенные штрафы, за что на него составили еще восемь административных дел.
