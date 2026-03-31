Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при ЧП в Нижнекамске

Специализированный борт МЧС России Ил-76 вылетел в Нижнекамск, чтобы забрать пострадавших при взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим» и доставить их в Москву. Об этом сообщили в ведомстве.
Сопровождать пострадавших во время полета будут врачи отряда «Центроспас» МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава.
Инцидент случился 31 марта. В результате мощного взрыва возник пожар площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Жертвами ЧП стали три человека, еще более 70 получили ранения разной степени тяжести. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Причиной происшествия стало воспламенение газовой смеси. Это произошло во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования в одном из цехов. Страховая компания «Согаз» выплатит компенсации пострадавшим. Родственники погибших получат по 3 млн рублей.