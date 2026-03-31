Россиянка решила отсудить у туроператора 300 тысяч из-за некрасивого вида в номере

Путешественница из России, заплатившая 197 тысяч рублей за отдых у моря, решила через суд взыскать с туроператора более 300 тысяч рублей, включая компенсацию морального вреда и штраф, из-за «некрасивого» вида с балкона номера. Делом занимался Сыктывкарский городской суд.
По словам туристки, туроператор обещал ей и ее спутнику жилье категории StdRoom SeaSideView — двухместный номер с видом на море. Однако, по словам истицы, море было видно лишь частично, сбоку, при выходе на балкон. После жалобы на номер, туристку и ее спутника переселили в другую комнату. Несмотря на это, россиянка подала иск в суд, требуя компенсации.
— Суд… пришел к выводу об отсутствии оснований к удовлетворению требований истца. Решение суда не вступило в законную силу, — передает Telegram-канал «Юридические новости — Туризм».
