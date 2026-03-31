«Нижнекамскнефтехим» назвал причину начала пожара на заводе

Взрыв и возгорание на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошли во время ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе группы компаний «Сибур», которой принадлежит завод.

— При работах по ликвидации последствий по разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима» от не установленного на сегодня источника произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом, — говорится в сообщении.

На данный момент пожар локализован, специалисты ликвидируют остаточное горения. Рисков распространения возгорания нет, передает Telegram-канал компании.

Днем 31 марта мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о взрыве на предприятии «Нижнекамскнефтехим» и последующей локализации очага возгорания, которое возникло после хлопка.

В результате случившегося погибли три человека и пострадали 72, пожару присвоили наивысший ранг сложности. По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.