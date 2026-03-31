Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем погиб водитель автомобиля Mercedes, врезавшийся на встречке в Kia Sorento

Ребенок и женщина пострадали в лобовой аварии на воронежской трассе, в которой погиб водитель «Мерседеса».

Источник: Комсомольская правда

Днем 31 марта в Рамонском районе Воронежской области произошло смертельное ДТП.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась около 17.20 на 2-м километре автодороги «А134 — Медовка». По предварительным данным дорожной полиции, водитель автомобиля Mercedes, следовавший в сторону деревни, выскочил на встречную полосу и врезался в Kia Sorento.

Водитель «Мерседеса» (на вид около 28 лет) скончался по пути в больницу. «Скорая» успела довезти до медучреждения 12-летнего ребенка и женщину, возраст которой устанавливается.

Следователи полиции разбираются в обстоятельствах и причинах аварии.