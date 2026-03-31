Под Воронежем погиб водитель автомобиля Mercedes, врезавшийся на встречке в Kia Sorento

Днем 31 марта в Рамонском районе Воронежской области произошло смертельное ДТП.
По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась около 17.20 на 2-м километре автодороги «А134 — Медовка». По предварительным данным дорожной полиции, водитель автомобиля Mercedes, следовавший в сторону деревни, выскочил на встречную полосу и врезался в Kia Sorento.
Водитель «Мерседеса» (на вид около 28 лет) скончался по пути в больницу. «Скорая» успела довезти до медучреждения 12-летнего ребенка и женщину, возраст которой устанавливается.
Следователи полиции разбираются в обстоятельствах и причинах аварии.