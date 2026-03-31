Прокуратура вернула пруд под Жирновском из аренды в общее пользование

В Жирновском районе прокуратура через суд добилась возвращения в пользу государства пруда «Кооперативный», который был включен в незаконно сформированный земельный участок и сдан в аренду. Подробностями поделилась пресс-служба ведомства в Волгоградской области.
Правоохранители выяснили, что водный объект фактически является русловым водохранилищем реки Кленовка — притока водной артерии Медведица Донского бассейна, с которой гидравлически связан. Кроме того, существует прямой запрет на формирование земельных участков на территориях, покрытых поверхностными водными объектами. Несмотря на это в администрации Жирновского района сформировали участок площадью 278 тысяч кв. метров, включающий пруд, поставили его на кадастровый учет и сдали в аренду до 2070 года для рыболовного хозяйства. А арендатор еще и ограничил свободный доступ к пруду для местных жителей.
Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, в том числе и результаты гидрологической экспертизы, признал незаконными формирование участка и договор аренды, а также вернул пруд в собственность государства.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что в Ольховском районе жители одного из сел обнаружили, что им также перекрыт доступ к любимому пруду арендатором водного объекта.