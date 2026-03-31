В Белгородской области чиновник Гоженко получил ранения в результате атаки ВСУ

Глава Казинской территориальной администрации Белгородской области Виктор Гоженко пострадал в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Казинка Валуйского округа от удара FPV-дрона по служебному автомобилю пострадал Виктор Валентинович Гоженко», — написал он.
У чиновника было диагностировано осколочное ранение кисти. Также в результате атак киевского режима по региону пострадали еще три мирных жителя. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь.
Ранее KP.RU сообщал, что спецназ Росгвардии уничтожил украинский беспилотник, который пытался атаковать Вячеслава Гладкова во время рабочей поездки в село Смородино Грайворонского округа.