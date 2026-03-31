Что известно о пострадавших в результате пожара на заводе в Нижнекамске: пять человек остаются в тяжелом состоянии

После пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим» за медицинской помощью обратились 68 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Из них 21 человек госпитализирован, пятеро находятся в тяжелом состоянии — у них травмы и ожоги.