Что известно о пострадавших в результате пожара на заводе в Нижнекамске: пять человек остаются в тяжелом состоянии

После пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим» за медицинской помощью обратились 68 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Из них 21 человек госпитализирован, пятеро находятся в тяжелом состоянии — у них травмы и ожоги.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко навестил пострадавших в Республиканской клинической больнице в Казани. Туда вертолетами санитарной авиации эвакуировали мужчину и женщину в тяжелом состоянии. Глава ведомства ознакомился с ходом оказания помощи и пообщался с врачами. Всем пациентам оказывается необходимая помощь в полном объеме.
В Нижнекамск спецбортом МЧС также направлена сводная бригада медиков Федерального центра медицины катастроф. Напомним, возгорание на предприятии произошло 31 марта. В результате погибли три человека. Причиной взрыва на предприятии стало воспламенение газовой смеси во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования.