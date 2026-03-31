Бастрыкин назвал причастных к удару по Хорлам в новогоднюю ночь

К удару по ресторану в Хорлах в новогоднюю ночь причастны три украинских командира. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

— В ходе расследования теракта установлено, что воинским подразделением, нанесшим авиаудар по гражданскому объекту с применением трех беспилотных летательных аппаратов, командует полковник украинских вооруженных сил Андрей Дзяний*, — заявил Бастрыкин.

Помимо него, к удару причастны командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди и бывший лидер Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*, который управлял подразделением на тот момент.

В связи с этим командирам ВСУ заочно предъявили обвинение в совершении террористического акта, передает РИА Новости.

ВСУ в ночь на 1 января тремя дронами ударила по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва убеждена: удар Вооруженных сил Украины был спланирован заранее.

*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Кирилл Буданов*: биография нового главы офиса президента Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Новый глава офиса президента Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше