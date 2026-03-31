В Севастополе объявили воздушную тревогу

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В городе остановили работу общественного транспорта.
