В Севастополе объявили воздушную тревогу

В городе остановили работу общественного транспорта.

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

В городе остановили работу общественного транспорта.