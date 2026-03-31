В Багдаде неизвестные похитили американскую журналистку

Операция сосредоточена в восточных районах Багдада, где ранее был замечен транспорт преступников. Позже источник в иракских службах безопасности сообщил, что похитители перевезли Кэттеллсон в провинцию Бабиль в центральной части страны, сменив по пути транспортное средство. Об этом пишет Shafaq News. Сообщается, что в ходе инцидента автомобиль, в котором находилась журналистка, перевернулся, и она, предположительно, получила ушибы.