Пострадавших в пожаре из Нижнекамска доставят спецбортом МЧС в Москву

Специальный борт МЧС России вылетел в Нижнекамск для доставки пострадавших при пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Москву. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.
— Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сопровождать пострадавших в полете будут врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Министерства здравоохранения страны, передает ТАСС.
Днем 31 марта мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о взрыве на «Нижнекамскнефтехиме» и последующей локализации очага возгорания, которое возникло после хлопка. По словам представителей владельца завода, взрыв произошел во время ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.
В результате случившегося погибли три человека и пострадали 72, пожару присвоили наивысший ранг сложности. Страхования компания «Согаз» выплатит семьям погибших по три миллиона рублей.