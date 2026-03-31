Погибшие при взрыве на Нижнекамскнефтехиме оказались сотрудниками предприятия

Два человека, погибших в результате пожара на «Нижнекамскнефтехиме», были сотрудниками предприятия. Об этом сообщил генеральный директор компании Марат Фаляхов.
«Двух человек, сотрудников предприятия, мы потеряли», — сказал Фаляхов на видео, которое компания распространила в сети. Он также уточнил, что общее количество обратившихся за медицинской помощью составило 68 человек. Из них госпитализирован 21 пациент, двое находятся в тяжелом состоянии.
Вместе с тем, по данным ТАСС, которое ссылается на данные оперативных служб, количество пострадавших увеличилось до трех человек.
Глава «Сибура» Михаил Карисалов также сообщил представителям СМИ, что в результате происшествия предприятие остановило около 6% объема производства — это примерно 180 тысяч тонн продукции в год. Однако он подчеркнул, что сейчас фокус компании направлен не на производственные показатели, а на людей.
Известно, что в Нижнекамск направлен специальный борт МЧС из Москвы для помощи пострадавшим при взрыве. Следственный комитет расследует обстоятельства произошедшего, заведено уголовное дело.